شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: بدء التحضير للمرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود بالتعاون مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن الجيش بدأ التحضير لإجراءات التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع ضبط الحدود، والتي ستنطلق مع الزيارة المرتقبة لفريق من الخبراء البريطانيين إلى لبنان خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك لتقديم المساعدة في عملية تنفيذ المشروع.

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جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني، ظهر اليوم، لسفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينج، لاستكمال البحث ووضع آلية لتفعيل النقاط المتعلقة بتقديم بريطانيا لاستشارات إلى الجيش اللبناني من أجل تطويره.

وأجرى وزير الدفاع اللبناني منتصف شهر يوليو الماضي زيارة إلى بريطانيا، تم خلالها عقد مباحثات تناولت الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني في مجال خطة ضبط الحدود البرية، وسبل تطويرها، والاستفادة من الخبرات العسكرية البريطانية في تحديث المؤسسة العسكرية اللبنانية.