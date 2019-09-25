توضيح من وكالة الخليج 365

إسطنبول/الخليج 365

تود "وكالة الخليج 365" أن تؤكد لجمهورها العريض أنها تنشر أخبارها ذات الصلة بالشأن المصري بحيادية ومصداقية وتوازن في العرض، حيث تحرص دوما على الالتزام بالقواعد المهنية، وعرض وجهات نظر كافة الأطراف المعنية على الساحة المصرية في كافة أخبارها وتقاريرها.. وهذه سياسة ثابتة وراسخة للوكالة، لا تتغير ولا تتأثر بالعلاقات السياسية بين الدول.

وفي هذا الإطار، تؤكد "الخليج 365" أن ما نسب اليها من اتهامات بعدم الحيادية على خلفية نشر صورة لمظاهرات سابقة في "ميدان التحرير"، ضمن تغطية مظاهرات يوم الجمعة الماضي، غير صحيح، حيث أنه كتب أسفل هذه الصورة بوضوح في متن الخبر، أنها "أرشيفية" (بالنظر لعدم توفر صور للحدث في ذلك الوقت، وهذا أمر متعارف عليه صحفيا) وهذا دليل مصداقية وأمانة مع الجمهور، غير أنه ما أثار اللبس عدم ظهور كلمة "أرشيفية" على صفحتي الوكالة على تويتر وفيس بوك عند إعادة نشر الخبر عليهما..وهذا أمر تقني بحت، لم يكن مقصودا بالمرة..

وحرصا من "الخليج 365" على الالتزام دوما بالمباديء المهنية وبالموضوعية، فقد بادرت بتغيير تلك الصورة المشار إليها سريعا على كافة منافذ النشر الخاصة بها.



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