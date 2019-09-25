الكويت تعلن إحباط تهريب 5 قطع أثرية فرعونية من مصر

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، الأربعاء، إحباط تهريب 5 قطع من الآثار الفرعونية، في طرد شحن من أحد المنافذ الجمركية الجوية في مصر.

وقال مدير الجمارك جمال الجلاوي، في تصريح صحفي، إن الطرد يزن نحو 65 كيلوغراما، مشيرا إلى أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة في البلاد، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى موطنها في مصر.

وأضاف أن الجهات المختصة الكويتية ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، انتهت من تقرير بشأن المضبوطات كونها آثارا فرعونية، كما حدد المجلس أنواع الآثار المهربة وفق كتب رسمية، وعقب تحليل دقيق فني للآثار التي ضبطت من قبل رجال الجمارك في الشحن الجوي.

وأوضح: "وفق تقرير المجلس، فإن الآثار المهربة هي أولا جزء من تمثال للمعبود أمون رع، وهو منحوت من حجر أسود صلب بطول 54 سم، وعرض أسفل الذقن يقدر ب 25.5 سم".

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فيما القطعة الثانية "جزء من تمثال الملك أمنحوتب الثالث، وهو يرتدي غطاء الرأس الملكي التقليدي، أما القطعة الثالثة فهي جزء من تمثال سيدة وهي ترتدي شعرا مستعارا".

وتابع: "بالنسبة للقطعة الرابعة، فهي تمثال حورس على الهيئة الأوزبرية، أما القطعة الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة من البازلت المنقوشة".

وأكد الجلاوي، استعداد الجمارك الكويتية لتقديم كافة المعلومات بشأن الآثار المهربة وآلية التهريب إلى السلطات المصرية، انطلاقا من التعاون الوثيق الذي يربط البلدين.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات المصرية على الفور حول ما أعلنته الجمارك الكويتية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.