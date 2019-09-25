السودان.. القبض على 13 شخصا من عصابات الاتجار بالبشر

الخرطوم / الخليج 365

ألقت قوات تابعة للجيش السوداني، القبض على 13 شخصا من عصابات التهريب والاتجار بالبشر، كما أوقفت 120 مهاجرا غير نظامي على الحدود مع ليبيا.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع، التابعة للجيش السوداني، الأربعاء، اطلعت عليه الخليج 365.

وحسب البيان، "قامت قوات الدعم السريع على الحدود السودانية الليبية بعملية نوعية، تمكنت خلالها من القبض على 18 مركبة ذات دفع رباعي تقوم بتهريب الضحايا إلى ليبيا".

وأوضح البيان أنه تم إيقاف 120 مهاجرا غير نظامي، على الحدود مع ليبيا، من بينهم 54 سودانيا و36 إثيوبيا و6 تشاديين و24 ليبيا.

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كما أشار إلى أنه تم القبض على 13 مهربا بينهم 5 ليبيين و8 سودانيين، ممن ينشطون في التهريب والاتجار بالبشر.

كما لفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع تمكنت من فك أسر 9 سودانيين كانوا رهائن عند تجار أجانب، بغرض المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم.

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا لمهاجرين غير نظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي (شرقي القارة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.