تطبيق يوفر استشارات عن بعد لمرضى الأسنان

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ابتكر الطبيبان البريطانيان ديباك أولاك وكيان دينسا، أول تطبيق لطلب المشورة من أطباء الأسنان الذين يمكنهم تقديم المشورة للمريض عبر الويب ويصفون له المضادات الحيوية وترتيب المواعيد لزيارة عيادة الأسنان. ويمكن تنزيل تطبيق Tooth Fairy على الهاتف الذكي، ودفع مبلغ 25 جنبيها استرلينيا (31 دولاراً أمريكياً) للحصول على استشارة لمرة واحدة مدتها 7 دقائق، عبر مكالمة فيديو مع أحد أطباء الأسنان. وإن كانت حالة المريض تستدعي إجراءً مباشراً، يحدد التطبيق موعداً لزيارة الطبيب. وبعد إجراء المشورة بحوالي 15 دقيقة، يرسل التطبيق تقريراً مفصلاً لما جرى أثناء المشورة على بريد المريض الإلكتروني. وقد قالت هيئة الصحة البريطانية تعليقاً على التطبيق، إن استخدام المعاينة عن بعد عبر الكاميرا قد يكون مفيداً في بعض الحالات، غير أن المعاينة المباشرة تمكّن الطبيب من الحصول على فحص أكثر شمولاً للأسنان، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

