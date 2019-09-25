سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أطلقت شركة Urbanista السويدية سماعة الرأس اللاسلكية Athens المخصصة للاستخدامات الشاقة. وتتمتع السماعة بمقاومة جيدة للماء والأتربة، وفقاً لفئة الحماية IP67. كما تدعم السماعة الجديدة تقنية "بلوتوث 5.0" ونظام التحكم بالأوامر الصوتية عن طريق أبل "سيري" و"غوغل ناو". وتتمتع السماعة بفترة تشغيل تصل إلى 32 ساعة، في حين يضمن التصميم النحيف والوزن، الذي لا يتعدى 5 غرامات، راحة فائقة عند ارتدائها. وتتوفر السماعة باللون الأسود Midnight، وبسعر حوالي 120 يورو.





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