دولي ألعاب القوى يوقف الكمالي لاختراق قوانين الترشح والنزاهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف أحمد الكمالي موقتاً لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمركز نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك في الانتخابات المقررة اليوم الأربعاء في الدوحة.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اجتماعها الأربعاء على هامش بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة اعتباراً من الجمعة، لإعادة انتخاب رئيسها الحالي البريطاني سيباستيان كو لولاية جديدة من أربع سنوات كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالإضافة إلى انتخاب 17 عضواً في المجلس (4 نواب للرئيس و13 عضواً عادياً).

ويتعين على المرشحين احترام بعض القواعد خلال فترة ترشحهم، لاسيما فيما يتعلق بنفقات حملة الترشيح (25 ألف يورو كحد اقصى) وعدم منح هدايا إلا إذا كانت قيمتها متدنية جداً.

والكمالي هو أحد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ عام 2011، وقد شدد في حملة ترشحه على أنه يتمتع «بالنزاهة واحترافية ثابتة».