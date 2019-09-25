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شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء هزاع يودعون والدهم قبل انطلاقه للفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقطت عدسات الكاميرا صوراً إنسانية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وأبنائه يودعونه من خلف زجاج الحافلة التي أقلت رواد الفضاء إلى موقع إطلاق المركبة التي تقلهم إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم.
لم يكن وداعاً عادياً، وأبناء هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي في طريق انطلاقه من مقر إقامة طاقم المهمة إلى منصة صاروخ سويوز اف جي، كان وداعاً تملؤه مشاعر الفخر والحب الطفولي.
4 أبناء، في مقتبل العمر، هم مريم، وعلي، وعبد الله، ومنصــــور، كانوا في وداع والدهم هزاع المنصوري، من خلف زجاج الحافلة.
أناملهم تعانقت بالرغم من وجود الحاجز الزجاجي قبل أرواحهم وقلوبهم، وأحد أطفاله متوشح بالعلم الإماراتي حول عنقه الغضة.
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لم يكن وداعاً عادياً، وأبناء هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي في طريق انطلاقه من مقر إقامة طاقم المهمة إلى منصة صاروخ سويوز اف جي، كان وداعاً تملؤه مشاعر الفخر والحب الطفولي.
4 أبناء، في مقتبل العمر، هم مريم، وعلي، وعبد الله، ومنصــــور، كانوا في وداع والدهم هزاع المنصوري، من خلف زجاج الحافلة.
أناملهم تعانقت بالرغم من وجود الحاجز الزجاجي قبل أرواحهم وقلوبهم، وأحد أطفاله متوشح بالعلم الإماراتي حول عنقه الغضة.
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