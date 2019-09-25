غريفيث يرحب بإطلاق "أنصار الله" محتجز سعودي ويدعو للمزيد من الخطوات

وقال غريفيث، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ‏"أرحب بإطلاق سراح المواطن السعودي السيد ناصر الذروي من قبل أنصار الله.أثني على هذه الخطوة".

وأضاف "أحث الأطراف على اتخاذ المزيد من الخطوات دعماً لهذا الملف الإنساني تماشياً مع اتفاق ستوكهولم".

​وكانت السلطات الأمنية السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، نجاحها في تحرير المواطن السعودي ناصر الذروي من سجون "أنصار الله"، بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام، حسب صحيفة المواطن السعودية.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.