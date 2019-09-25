برلماني ليبي: وقف إطلاق النار أصبح شيئا من الماضي

وأشار امغيب في حديث لبرنامج "ملفات ساخنة" على "راديو سبوتنيك" إلى أن "الزمن تجاوز دعوات التسوية السياسية في ظل دعوات المبعوث الأممي غسان سلامة بدعم دول مستفيدة من حكومة السراج ولها مصلحة في وجود الإسلام السياسي في السلطة ومفاصل الدولة الليبية".

ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى أن "المجتمع الدولي حسم أمره بخصوص الأزمة الليبية ومباركات تحركات الجيش جاءت ضمنية من بعض الدول"، مذكرا بلقاء "جمع السفير الأمريكي في ليبيا بالمشير خليفة حفتر الذي جاء بالمباركة الأمريكية لعمليات الجيش الليبي".

وذكر امغيب أن "عدم قدرة حكومة السراج على استصدار قرار أو بيان صحفي من مجلس الأمن يعني تخلي العالم عنهم وقناعته بأنه لا حل في ليبيا سوى الحل العسكري في وجود المشير خليفة حفتر".

وعن المؤتمر الألماني حول ليبيا، أشار إلى أنه "يحمل أجندة خفية ولم يظهر له جدول أعمال أو تفاصيل مثله مثل اجتماع غدامس الذي يتحجج به السراج الآن فهو لم يقدم طلبات الاجتماع أو الحلول التي من الممكن التي سيصل لها"، مبينا أن "عدم وجود أجندة واضحة تدل على حلول ناجعة تصل إلى حل المشكلة الليبية".