موسكو تعلن أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية تشمل الحكومة والمعارضة

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لعمل اللجنة، التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين. لم يُعلن عن اسميهما بعد. أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".

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وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور، بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب، ورغم ذلك تم الوصول إلى الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة التي يرتبط نجاحها ووصولها إلى نتائج مفيدة بعدم تدخل الأطراف الخارجية.

من جهتهم أعرب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".