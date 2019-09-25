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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لعمل اللجنة، التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين. لم يُعلن عن اسميهما بعد. أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".
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من جهتهم أعرب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعلن أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية تشمل الحكومة والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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