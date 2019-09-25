وأوضح غازي في حديث مع "راديو سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الرياض تصب في هذا الإطار، خاصة بعد استهداف أرامكو.
وأضاف غازي:
العراق يسعى لعقد مؤتمر إقليمي، يمكن أن تلعب مصر دورا مهما خلاله، لكن لا يوجد ضمانات لمشاركة كلا من السعودية والإمارات، في هكذا مبادرة، باعتبار أن إيران هي من تمارس سياسية الهيمنة على المنطقة.
وشدد مستشار مركز العراق للدراسات الاستراتيجية على أهمية "إجهاض محاولات زج العراق في حرب كبرى، في ظل محاولات الجنرال قاسم سليمان لتهيئة مسرح العمليات العسكرية، في كل من العراق، سوريا، لبنان واليمن".
ووصل، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لعدة ساعات يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: زيارة عبد المهدى إلى السعودية تدفع في اتجاه التهدئة بعد استهداف أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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