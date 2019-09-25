مقتل 12 مسلحا في العراق خلال عمليات تفتيش للقوات الأمنية شمال الأنبار وغرب صلاح الدين

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر ، تنفذ واجب لتفتيش مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين وأثناء التفتيش تشتبك مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقه أم الطوس".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

وأضاف البيان: "تمكنت القوة المنفذة للواجب من قتل 7 عناصر من داعش [المحظور في روسيا] وحرق 3 عجلات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات"، وتابع "لاحق طيران الجيش 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، فيما وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل".

وأوضح البيان "حيث بلغ عدد القتلى خلال هذا الواجب 12 إرهابيا".

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وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وعلى الرغم من ذلك تكرر فلول التنظيم بين فترة وأخرى استهداف مناطق فقدت السيطرة عليها خلال عمليات التحرير.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.