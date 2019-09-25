دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مايكروسوفت تُحذر مستخدمي نظام تشغيل ويندوز من ثغرة خطيرة

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية، مستخدمي نظام التشغيل "ويندوز" من ثغرة خطيرة في متصفح الويب "إنترنت إكسبلورر"؛ حيث دعت مستخدميها لتثبيت إصلاح أمني طارئ؛ لإصلاح الثغرة الأمنية.

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الثغرة التي تم اكتشافها تسمح للمهاجم بتشغيل شفرات خبيثة عن بعد على الجهاز المصاب؛ حيث قد يُصاب المستخدم دون أن يدري بمجرد زيارة موقع ويب خبيث، أو عن طريق خداعه بالنقر على رابط في بريد إلكتروني.

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وأشارت شركة مايكروسوفت إلى أن مستخدميها لديهم إمكانية تنزيل الإصلاح الأمني عن طريق تحديث ويندوز . Windows Updateالمزيد:

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