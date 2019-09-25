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إثيوبيا والكويت تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأثيوبى جدو أندارجاشو مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح سبل تطوير العلاقات الثنائية، وموقف البلدين تجاه القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع وزير خارجية إثيوبيا - خلال لقائهما فى نيويورك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - نظيره الكويتى على الدور الذى تلعبه إثيوبيا فى القرن الأفريقي.

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وقال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا تستفيد من المشروعات التى ينفذها الصندوق الكويتى، كما دعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار فى إثيوبيا.

من جانبه، دعا الصباح إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين -التى يعود تاريخها إلى 50 عامًا - إلى مستوى جديد من خلال تحقيق البرامج والمشروعات المشتركة المحددة، مؤكدا حرص الكويت على التعاون مع إثيوبيا فى السلام والأمن الإقليميين.

 

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