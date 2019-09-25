شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يعلن تعيين النائب العام خلال هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الفكى المتحدث الرسمى باسم مجلس السيادة السودانى، عن تعيين النائب العام خلال هذا الأسبوع، وفقاً للفتوى التى سيصدرها وزير العدل حول الوثيقتين المعتمدة لديه.

وقال الفكى فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "المجهر"، إن مجلس السيادة استفتى وزير العدل بعد حديثه حول وجود وثيقتين عن أى الوثيقتين معتمدة عند وزارة العدل، وسيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، مضيفاً أنهم سيتسلمون رده خلال يومين من هذا الأسبوع.

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وتابع الفكى: التفاوض حول السلام سيكون بوفد مكون مشترك بين المجلس السيادى ومجلس الوزراء وليس عبر مفوضية السلام، التى أشار إلى نقاش يدور حول توقيت تكوينها، وهل سيكون بعد أم قبل التوصل لاتفاق سلام.

وقطع بأن الرأى الغالب أن تكون بعد اتفاق السلام حتى تتمكن الحركات المسلحة من المشاركة فيها، وأوضح أن ما تم فى جوبا خطوات لتهيئة أجواء التفاوض ولم يطرح فيها حتى جدول لقضايا التفاوض.