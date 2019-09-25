شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق، عادل عبدالمهدي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، أن المباحثات استعراضا فيها خادم الحرمين ورئيس العراق، مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً.



وأكد رئيس الوزراء تضامن العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

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وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته لدولته ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.



حضر المباحثات، الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، والملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.



كما حضره من الجانب العراقي، نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، و رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد حسن زهير.