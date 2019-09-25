شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الاجتماع الخليجى العراقى الأردنى تناول التحديات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الولايات المتحدة، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عقد اجتماعا فى نيويورك، مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجى من الكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى العراق والأردن.

و وفقا لموقع "القبس" الكويتى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورجتوس، فى بيان، إن اللقاء ركز على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ونقلت عن بومبيو، تأكيده خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «أهمية التنسيق الإقليمى لمواجهة تحديات المنطقة، بما فى ذلك المبادرات المتعددة الأطراف مثل قوة الأمن البحرية الدولية والتحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط».

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وأشاد بومبيو، بهزيمة ما يسمى تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا، لكنه حذر "من أن داعش لا يزال يمثل تهديدا، وأن اليقظة لا تزال ضرورية".

وقال البيان، إن "المشاركين اتفقوا على ضرورة إحلال السلام والاستقرار فى سوريا واليمن وضمان عراق آمن ومزدهر".

وأضاف البيان، "أن مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة، أكدا ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة".