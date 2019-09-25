شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف يؤكد موقف موسكو المؤيد لإقامة حوار وطنى شامل بين الأطراف الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبى خالد أحمد شكشك، وعضو مجلس النواب عبد الناصر بن نافع، والقائم بالأعمال الليبى فى موسكو مصطفى أبو سعيدة، الوضع فى ليبيا وسبل حل الأزمة السياسية العسكرية فى البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "خلال المحادثة، نوقش الوضع الحالى فى ليبيا وآفاق حل النزاع العسكرى والسياسى فى هذا البلد".

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ولفتت الوزارة إلى أن "الجانب الروسى أكد من جديد موقفه المبدئى المؤيد لإقامة حوار وطنى شامل بين الأطراف الليبية بمساعدة الأمم المتحدة، من أجل الحرب الفعالة ضد الإرهاب، وضمان دولة متكاملة ومستقلة إقليمياً".

كما ذكر البيان أن الاجتماع تناول بعض القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - الليبية.