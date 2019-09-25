شكرا لقرائتكم خبر عن محاميو المرشح التونسى نبيل القروى ينتظرون انعقاد جلسة الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المتضامنون مع نبيل القروى المرشح الرئاسى لتونس وهيئة الدفاع عنه، منذ الصباح بدء جلسة الاستئناف فى مطلب الإفراج عن القروى المحبوس على ذمة قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبى، وفقًا لما نشرته صحيفة موزاييك التونسية.

وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة صباح اليوم، قرارها فى مطلب الافراج المؤقت عن نبيل القروى، إلا أنه وحتى الثانية ظهرًا بتوقيت تونس، لم تبدأ الجلسة، عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من أخبار تشير إلى الإفراج عن نبيل القروى.

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تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، فى مطلب الاستئناف الذى تقدم به محامو المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى بعد رفض قاضى التحقيق بالقطب القضائى الاقتصادى والمالى مطلب الإفراج عن موكلهم لعدم الاختصاص.