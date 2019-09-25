شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المضروبة و البلاليط.. طعام أول رائد إماراتى بمحطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد مركز محمد بن راشد للفضاء، وجبات طعام خاصة "حلال" لهزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، و الذى سيذهب فى رحلته على متن المركبة الفضائية "سيوز"، على متن الصاروخ "سيوز ام جى"، وتتضمن أكلات إماراتية تقليدية مثل المضروبة والبلاليط والصالونة، وتم إعدادها على هيئة معلبات ومعجون فى أنابيب بمواصفات وطرق خاصة تتناسب مع ظروف الحياة فى المركبة الفضائية.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، من المقرر أن يقضى رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى فى رحلته ثمانية أيام، على متن محطة الفضاء الدولية تمتد من 25 سبتمبر إلى الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

Advertisements

ويحمل المنصورى، والذى سيضع على كتفه شعار "طموح زايد"، معه إلى محطة الفضاء الدولية 10 كيلوجرامات من المتعلقات، تتضمن نسخة من القرآن الكريم مع صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكتاب قصتى للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وصورا عائلية وهدايا تذكارية و30 بذرة لشجرة الغاف.

ويعتبر المنصورى، أول رائد فضاء من المنطقة العربية، يشارك فى الأبحاث على متن المحطة الفضائية الدولية، والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء المعرفة الإنسانية والخروج بقاعدة بيانات يمكن مشاركتها مع مختلف الجهات المحلية والدولية، والتى بدورها ستفتح آفاقا جديدة فى المجتمع العلمى العالمى، كما ستصبح الإمارات العربية المتحدة بذلك الدولة رقم 19، التى ستسهم فى الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها هزاع المنصورى وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته.