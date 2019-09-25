شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون الدفاع الإماراتى يناقش تعزيز العلاقات مع سفير روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، سيرجي كوزنيتسوف والوفد المرافق بحضور وكيل وزارة الدفاع مطر سالم علي الظاهري.

ونقلت وكالة الأنباء فى الإمارات، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية الروسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليميةن والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.