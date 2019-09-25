شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان يتوجه إلى روسيا نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، إلى جمهورية روسيا الشهر المقبل.

وسيقود حمدوك وفد السودان الذى سيشارك فى القمة الروسية الأفريقية التى ستعقد بمدينة سوتشى فى 24 من أكتوبر القادم.

وقد بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهى بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكرى.

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ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، فى 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردى الأوضاع الاقتصادية.