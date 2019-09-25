شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية: من لم يرى الإنجازات التى قام بها السيسى فهو خائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة لطيفة التونسية، فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك'' قالت فيه ''أعيش بمصر منذ أكثر من 25 عاما ودرست ونجحت فى مصر، ومن لم يرَ الإنجازات التى حدثت وستحدث فى مصر، فقد فاتته أشياء كثيرة، منها علاج فيروس سى، والمدن الجديدة، أنا أدعم مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وناسها، ربنا يحمى مصر ويُسقط الخونة''. Advertisements وردت لطيفة على منتقديها بالقول ''هذا رأيى وقناعاتى، ومن لا يعجبه ذلك فليغادر صفحتى، كفاكم وهما ومغالطات يا خونة''.

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