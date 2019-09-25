اليمن.. الهلال التركي يوزع 1800 سلة غذائية في الضالع

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الأربعاء، "1800" سلة غذائية على المتضررين من الحرب في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وجرت عملية التوزيع في مبنى المجلس المحلي بمنطقة سناح، شمالي الضالع، بحضور وكيل المحافظة نبيل العفيف ومدير عام مركز مدينة الضالع عبدالواسع صالح ومنسق الإغاثة في المحافظة صدام العراقي.

بالإضافة إلى عضوي الهلال التركي "محمد الدقم وعدنان الحاج".

وقال الدقم للأناضول، إن جمعيته وزعت اليوم 1800 سلة غذائية على المتضررين من الحرب في منطقة "حجر" شمالي الضالع، والتي تدور فيها معارك طاحنة منذ يونيو/ حزيران 2019.

وأضاف "تم استهداف الأسر المتضررة من الحرب في منطقة حجر، ضمن مشروع المساعدات الإنسانية الذي تقدمه الجمعية في معظم المحافظات اليمنية المحررة".

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من جانبه، شكر وكيل المحافظة نبيل العفيف في حديثه للأناضول،، الحكومة والشعب التركي ممثلا بجمعية الهلال التركية، على وقوفهم الدائم ومساندتهم المستمرة للشعب اليمني ومساعدته في التخفيف من معاناته، جراء الحرب الدائرة منذ 5 أعوام.

وقال: "جميل جدا أن تقدم جمعية الهلال الأحمر التركية مساعدات غذائية للأسر في منطقة حجر التي تعاني ويلات الحصار والمعارك الشديدة والتي تسببت في مقتل العشرات من أبناء المنطقة المدنيين".

ودأب الهلال الأحمر التركي منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلاً عن مساعدة الأسر الأشد فقراً في عدد من المحافظات.

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

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