المغرب.. توقيف 22 بشبهة محاولة إدخال أسلحة بيضاء إلى ملعب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن الأمن المغربي، الأربعاء، توقيف 22 شخصا، بينهم 5 قصّر، للاشتباه بحيازتهم شهبا نارية اصطناعية وأسلحة بيضاء كانوا يحاولون إدخالها إلى أحد ملاعب كرة القدم بالمملكة.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر غداة أحداث شغب أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين، بعد مباراة كرة قدم بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي، في بطولة كأس العرش المغربي.

وقال البيان إنه "تم توقيف المشتبه بهم على متن أربع سيارات خاصة، وبحوزتهم 21 شهابا ناريا، وسكين من الحجم الكبير، علاوة على كميات كبيرة من الحجارة والقنينات الزجاجية الفارغة والعصي التي كانوا يحاولون تسريبها إلى داخل الملعب الذي يحتضن المباراة".

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وأضاف أنه "تم إيداع جميع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

والثلاثاء، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرون إثر اندلاع أعمال شغب عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي، في بطولة كأس العرش المغربي، بحسب بيان صادر عن السلطات المحلية لإقليم مديونة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح البيان أن "بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين"، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية”.

وأوقفت السلطات المغربية، بحسب البيان، "6 أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه المواجهات، حيث تم التحفظ عليهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

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