الأردن.. ائتلاف تركي ينهي 80 بالمئة من "قناة الملك عبدالله"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن ائتلاف شركتي "مابا" و"أزالتن" التركيتين، الأربعاء، إنهاء 80 بالمئة من إجمالي أضخم المشاريع المائية شمالي الأردن، المتمثل بسحب مياه سد "وادي العرب"، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.

جاء ذلك وفق ما أدلى به، سردادر حكيم أوغلو، مدير المشروع، في تصريح خاص للأناضول.

وقال حكيم أوغلو: أنجزنا ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي المشروع، ونتطلع لأن يكون جاهزا بشكل كلي في فبراير/ شباط 2020.

وتابع "مباني المشروع من حيث البناء جاهزة بالكامل، وخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 26 كم، لم يتبق منه سوى كيلومتر واحد".

وأضاف: "تم تركيب مضخات المياه إضافة إلى اللوحات الكهربائية، وحاليا نحن في مرحلة الربط ما بين الكهرباء والميكانيك".

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وأوضح: "بدأنا فحص الأنابيب الرئيسية وتعبئتها بالمياه، وعند تجهيز المشروع بالكامل في فبراير، سنقوم بتشغيل المشروع لمدة عامين، وفق ما نصت عليه الاتفاقية مع الجانب الأردني".

ويتلخص المشروع بنقل مياه سد "وادي العرب" عبر "قناة الملك عبد الله" إلى خزان "زبدة" في مدينة إربد (شمال)، بطاقة استيعابية تصل 45 مليون متر مكعب سنويا، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.

والمحافظات المستهدفة هي "إربد" و"عجلون" و"جرش" و"المفرق"، التي تعاني صعوبة في التزود المائي وتفاقمت بعد اللجوء السوري (بسبب الحرب) المستمر إلى المملكة منذ أكثر من 4 سنوات.

و"وادي العرب" سد مائي يقع في محافظة إربد، وتبلغ سعته التخزينية نحو 20 مليون متر مكعب.

أما "قناة الملك عبدالله" المائية فتمتد لحوالي 110 كم شرقي نهر الأردن، وتتغذى من مياه نهري اليرموك، والزرقاء، وآبار "المخيبة" (شمال)، وأودية أخرى.

يذكر أن أرقام وزارة المياه الأردنية تشير إلى ارتفاع الطلب على المياه في محافظات الشمال (إربد والمفرق وجرش وعجلون) بنسبة 40 بالمئة، باعتبارها المناطق الأكثر استضافة للاجئين السوريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.