النادي الأدبي بالمدينة المنورة ينظم ندوة ” الفكر المنحرف “

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ندى البركاني
نظم النادي الأدبي الثقافي محاضرة بعنوان تحديات وطن ” الفكر المنحرف” بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي ٨٩ ، يوم الثلاثاء الموافق٢٤/١ بالمدينة المنورة ، قدمها المحاضر فهد السليمي بحضور عددا من المشاركين والمدعوين .
وألقى المحاضر مقدمة عن خطورة الفكر الضال على الوطن ومايترتب عليه من ارهاب ودمار للمجتمع ، وقال ان الفكر المنحرف هو الظاهرة القديمة الحديثة التي ظهرت في بواكير المجتمعات وهو الابتعاد عن المسار المحدد ، وأضاف ان الجهل والفراغ من الأسباب الأساسية للانحراف الفكري والضياع الثقافي .
وأوضح بان الوقاية من التطرف تنحصر في عده أمور هي الدعوة الى الحوار الذي يخرج العقول من بؤره الفساد ودوره في إصلاح الخلل بتباين وجهات النظر ، كذلك التنشئة الأسرية واهميتها ، وتأثير الإعلام التقليدي والحديث على الفرد بالمجتمع .
جدير بالذكر بإن النادي الأدبي الثقافي ينظم اليوم الأربعاء أمسيات شعرية وفقرات متنوعة احتفاء باليوم الوطني السعودي .
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