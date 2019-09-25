النادي الأدبي بالمدينة المنورة ينظم ندوة ” الفكر المنحرف “

ندى البركاني

نظم النادي الأدبي الثقافي محاضرة بعنوان تحديات وطن ” الفكر المنحرف” بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي ٨٩ ، يوم الثلاثاء الموافق٢٤/١ بالمدينة المنورة ، قدمها المحاضر فهد السليمي بحضور عددا من المشاركين والمدعوين .

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وألقى المحاضر مقدمة عن خطورة الفكر الضال على الوطن ومايترتب عليه من ارهاب ودمار للمجتمع ، وقال ان الفكر المنحرف هو الظاهرة القديمة الحديثة التي ظهرت في بواكير المجتمعات وهو الابتعاد عن المسار المحدد ، وأضاف ان الجهل والفراغ من الأسباب الأساسية للانحراف الفكري والضياع الثقافي .

وأوضح بان الوقاية من التطرف تنحصر في عده أمور هي الدعوة الى الحوار الذي يخرج العقول من بؤره الفساد ودوره في إصلاح الخلل بتباين وجهات النظر ، كذلك التنشئة الأسرية واهميتها ، وتأثير الإعلام التقليدي والحديث على الفرد بالمجتمع .

جدير بالذكر بإن النادي الأدبي الثقافي ينظم اليوم الأربعاء أمسيات شعرية وفقرات متنوعة احتفاء باليوم الوطني السعودي .