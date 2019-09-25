شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر على موقع ومنصات ”الخليج 365” لرحلة رائد الفضاء الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبث موقع ”الخليج 365” وكافة منصات ”الخليج 365” على وسائل التواصل مثل «تويتر» و«فيسبوك» تغطية حية مباشرة لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية.

يبدأ البث على الموقع وكافة المنصات قبل الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، ويستمر حتى ما بعد منتصف الليل إلى حين هبوط المركبة «سويز إم إس 15» التي تقل رائد الفضاء الإماراتي مع زميليه الروسي والأمريكية إلى المحطة.

ويمكن لقراء ومتابعي ”الخليج 365” على الموقع ووسائل التواصل متابعة البث الحي المباشر، والتعليق على منصات وسائل التواصل المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر على موقع ومنصات ”الخليج 365” لرحلة رائد الفضاء الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.