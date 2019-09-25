أمر ملكي سعودي بإعدام مواطن بحريني

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وجاء في بيان الوزارة أنه تم القبض على عمار عبد العزيز منصور علي حسن، بحريني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وجاء بالبيان: "تم تنفيذ حكم القتل في الجاني في المنطقة الشرقية".

وأكدت وزارة الداخلية على حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وحذرت الداخلية كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.