وفي بيان للديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار البيان إلى أنه ستتم الصلاة على جثة الأميرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.
والأمير بندر والد الأميرة شروق، توفي في 2017، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود.
وكان الأمير بندر من الشخصيات البعيدة عن دائرة اتخاذ القرار ولا يعرف عنه تقلده أي منصب رسمي، باستثناء بعض المناصب الرياضية في أندية كرة القدم المحلية، كما له بعض القصائد التي نظمها كشاعر على نطاق غير واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.