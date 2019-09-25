الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

وفي بيان للديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار البيان إلى أنه ستتم الصلاة على جثة الأميرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

​والأمير بندر والد الأميرة شروق، توفي في 2017، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود.

وكان الأمير بندر من الشخصيات البعيدة عن دائرة اتخاذ القرار ولا يعرف عنه تقلده أي منصب رسمي، باستثناء بعض المناصب الرياضية في أندية كرة القدم المحلية، كما له بعض القصائد التي نظمها كشاعر على نطاق غير واسع.