موسكو: اتفاقيات عسكرية مع السعودية









اسماء السيد - نصر المجالي: قال بيان روسي إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث في نيويورك، مع نظيره السعودي، إبراهيم العساف، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عددا من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

يشار إلى أن الوضع في منطقة الخليج ازداد توترا بعد تعرض منشآت "أرامكو" النفطية السعودية إلى هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منتصف الشهر الجاري، ما تسبب في خفض الإنتاج بـ5.7 مليون برميل.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على منشآت "أرامكو"، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ودول غربية أهمها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بالضلوع في الهجوم، وهو ما تنفيه طهران وتؤكد أن لا أساس لهذه الاتهامات.

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اتفاقيات عسكرية

وعلى صلة، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة على اتصالات مكثفة لإعداد الوثائق والاتفاقيات.

وقال بوغدانوف لـ"سبوتنيك" خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ردا على سؤال حول إمكانية إبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية: "أعتقد، زملاؤنا العسكر في وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة بينهم اتصالات مكثفة، ومؤكد أنهم يعملون على إعداد الوثائق والاتفاقيات".

وردا على سؤال حول نية موسكو لإرسال خبرائها إلى السعودية لمتابعة التحقيق كما فعلت الولايات المتحدة وفرنسا: "نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث".

وحول موعد زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة، قال بوغدانوف: "منتصف أكتوبر"، مؤكدا أن "الزيارة تعطي شيئا إضافيا في ما يخص التعمق في تأصيل وتعزيز روابط الصداقة التقليدية بين شعبين وبلدين، وتنسيق الكثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج".