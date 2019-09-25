شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وداع هزاع المنصورى لأطفاله قبل انطلاقه للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ودع هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى، أطفاله و الحضور المتواجدين بخارج فندق العزل الصحى، و ذلك أثناء مغادرت الفريق فى حافلات معقمة، وصولا إلى وقفة ارتداء البذات الفضائية، ومن ثم إلى منصة إطلاق الصاروخ "سيوز ام جى" الذي يحمل المركبة الفضائية "سيوز" مساء اليوم إلى محطة الفضاء الدولية.

والمقرر أن ينطلق الفريق الرئيس لـ"مهمة 25 سبتمبر"، الذى يضم الإماراتى هزاع المنصورى والروسى وأوليج سكريبوشكا، والأميركية جيسيكا مير، فى رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 5:56 عصراً بتوقيت دولة الإمارات.

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من المقرر، أن تصل الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية عند منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة.

سيقضي هزاع المنصورى، ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية وستحمله مركبة "سويوز أم أس 15"، وسيعود على متن المركبة "سويوز أم أس 12" يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر.