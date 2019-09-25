شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودي، بيانا ينعى فيه وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ، والجنازة اليوم بعد صلاة المغرب فى مدينة الرياض بجامع الإمام تركى عبد الله.
وجاء فى بيان الديوان الملكي حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، " إنا لله وإنا إليه راجعون " .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.