شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودي، بيانا ينعى فيه وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ، والجنازة اليوم بعد صلاة المغرب فى مدينة الرياض بجامع الإمام تركى عبد الله.

وجاء فى بيان الديوان الملكي حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، " إنا لله وإنا إليه راجعون " .