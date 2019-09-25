شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل تقديم المساعدات لـ 50 ألف متضرر من فيضانات السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإمارات عبر فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف فى عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد المستفيدين إلى 30 ألف أسرة سودانية أى حوالى 150 ألف شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اليوم الأربعاء، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الإماراتى الدكتور إبراهيم البدوى ثمن - خلال لقائه السفير السودانى لدى بلاده حمد محمد حميد الجنيبى، دور الإمارات الكبير ووقوفها مع الشعب السودانى فى تقديم المساعدات.

وسيرت مؤسسة خليفة الإنسانية قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التى لحقت بولاية النيل الأبيض التى تقع وسط السودان وتعد من أكثر الولايات تضررا، وشملت المساعدات 10 آلاف سلة غذائية تحتوى العناصر الغذائية الأساسية إضافة الى 358 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

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وقال مصدر مسؤول فى وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نحن اليوم ننفذ المرحلة الثالثة من الإغاثة وموجودون فى ولاية النيل الأبيض والقرى التابعة لها، وشاهدنا الدمار الكبير الذى لحق بالمنطقة ومعاناة السكان، إذ عملنا جنباً إلى جنب مع مفوضية العون الإنسانى فى السودان الشقيق على إغاثة أكثر من 50 ألف شخص فى هذه المنطقة المنكوبة".

وأشار إلى أن الفريق الإغاثى نفذ المرحلة الأولى فى منطقتى الجيلى وودرملى وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائى و400 خيمة إيواء للعوائل التى فقدت منازلهم، والمرحلة الثانية فى ولاية الجزيرة وتم توزيع 6 آلاف طرد غذائى مع 200 خيمة إيواء.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ لمساعدة الشعب السودانى الشقيق فى مواجهة الظروف الصعبة التى أفرزتها الفيضانات.