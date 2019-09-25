شكرا لقرائتكم خبر عن غسان سلامة يناقش مع وزير الخارجية الكويتي التطورات في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت البعثة الأممية للدعم في بيان نشرته اليوم، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في ليبيا ومساهمة الكويت، كعضو في مجلس الأمن ودولة عربية، في حل الأزمة الليبية.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة قدم الليلة الماضية ، إحاطة حول الوضع في ليبيا لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي.