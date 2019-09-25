شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمانات العربية تدعو لتوحيد إجراءات العمل وأنظمة شئون الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا علام الكندرى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى توحيد إجراءات العمل لإدارات البرلمانات العربية وأنظمة شئون الموظفين العاملين فى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، لخلق بيئة عمل تفضى إلى أداء برلمانى متميز يساند أعضاء المجالس والبرلمانات للقيام بدورهم على الوجه الأكمل .

جاء ذلك فى كلمته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع السنوى السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، التى بدأت اليوم الأربعاء، بالجامعة العربية ويناقش على مدى يومين، موضوع أنظمة شئون الموظفين العاملين فى الأمانة العامة للبرلمانات العربية وذلك بحضور فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى .

وأكد الكندرى أهمية الاجتماع، حيث يعكس مدى التعاون والتكامل بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية من جهة ومن جهة أخرى يبرهن على ما آلت إليه أنشطة الجمعية من نجاح دائم وتقدم مستمر .

Advertisements

ونوه بانطلاق المؤتمر الأول للجمعية فى المغرب الذى كان يحمل عنوان "الحصانة البرلمانية" وصولا إلى المؤتمر الأخير الذى عقد فى القاهرة وناقش موضوع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية الذى أفضت مناقشاته إلى اقتراح إعداد دليل عملى موحد للصياغة التشريعية فى برلمانات الدول العربية، منوها بأنه تم الانتهاء من طباعته.

من جانبه، أكد فايز الشوابكة، فى كلمته خلال الاجتماع، أهمية هذه الاجتماعات للمساهمة فى بناء منظومة عمل عربى مشترك تواكب متطلبات المرحلة العصرية الراهنة وتلبى طموحات الشعوب العربية وبرلماناتها الوطنية فى مواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الأمة العربية .

وشدد على أهمية الدور الذى تقوم به البرلمانات كونها تأتى تجسيدا لتطلعات الشعوب ولآمالها، كما أنها تقوم بصناعة القوانين والتشريعات التى تحكم الدولة بأكملها، ومع ازدياد حاجة البرلمانيين لمزيد من المعرفة العلمية المتخصصة أصبحت الحاجة ملحة لتطوير الأداء المؤسسى البرلمانى وذلك عبر تطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات العربية كونها الحاضنة الأولى لفريق العمل الفنى متعدد الاختصاصات الذى عمل على تحويل رؤية البرلمان ورسالاته إلى واقع ملموس يلبى طموحات الشعب وتطلعاته .