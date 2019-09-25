شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من مهمة أول رائد إماراتى وكالة الفضاء الروسية تبارك الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الروسية، قبل ساعات من انطلاق أول مهمة لرائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، وذلك خلال اجتماع عقد فى مركز بايكونور الفضائى، على طاقم البعثة الفضائية الاستكشافية، حيث قال المكتب الصحفى لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، "تمت الموافقة على الطاقم".

و وفقا لموقع "سبوتنك" الروسى، تبدأ رحلة كل من الروسى أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مير، وأول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصورى، على متن المركبة "سويوز إم إس 15"، وسيعود رائد الفضاء الإماراتى إلى الأرض فى 3 أكتوبر.

وسيحمل الصاروخ الفضائى "سويوز - إف جى" المركبة إلى المدار يوم 25 سبتمبر 16:58 بتوقيت موسكو، وستلتحم المركبة الفضائية مع المحطة الفضائية الدولية فى نفس اليوم فى الساعة 22.45 بتوقيت موسكو.

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وهذا الإطلاق الأخير لصاروخ "سويوز إف جى" الذى يحتوى على مكونات أوكرانية، وفى المستقبل سيحل محله صاروخ "سويوز 2.1 أ" من إنتاج روسى بشكل كامل.

ويعتبر مركز بايكونور الفضائى، فى كازاخستان الأول عالميا، من حيث عدد الرحلات الفضائية التى انطلقت منه، تليه محطة كانافيرال فى الولايات المتحدة.

واستأجرت روسيا مدينة بايكانور مقابل نحو 115 مليون دولار سنوياً و ذلك بهدف تنفيذ الرحلات الفضائية.