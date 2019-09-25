شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 74 انتهاكا للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 42 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات اللاذقية (13) وحلب (11) وإدلب (16) وحماه (2) . وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم (الأربعاء) أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 32 انتهاكا للهدنة، وذلك فى محافظات إدلب (12) واللاذقية (10) وحماه (6) وحلب (4). وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية. مشيرا إلى أن العدد الاجمالى للعمليات الانسانية، التى نفذها المركز، بلغ 2207 عمليات بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3598.8535 طن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: رصد 74 انتهاكا للهدنة فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.