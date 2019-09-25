لبنان.. إيقاف قارب يحمل مهاجرين لدى محاولتهم التوجه إلى قبرص

‬بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، توقيف قارب يحمل مهاجرين كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية إلى جزيرة قبرص بطريقة غير نظامية.

وقالت قيادة الجيش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن دورية من قوات البحرية أوقفت مركبا على بعد 15 ميلاً بحرياً من شاطئ عمشيت (محافظة جبل لبنان)، وعلى متنه 24 شخصاً من الجنسية السورية.

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ويوجد في لبنان ما لا يقل عن مليون و700 ألف لاجئ سوري، حسب التقرير السنوي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، لقي مئات السوريين مصرعهم غرقا في مياه البحر المتوسط، في طريق العبور إلى القارة الأوروبية، بحثاً عن مستقبل أفضل وحياة أكثر أمناً.

ومنذ اندلاع الثورة قبل 8 أعوام، خسر مئات الآلاف من السوريين المدنيين أرواحهم على يد قوات النظام وحلفائه، كما اضطر الملايين إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم واللجوء إلى الدول المجاورة بشكل رئيسي، وباقي أنحاء العالم.

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