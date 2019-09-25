ليبيا.. طيران حفتر يقصف هدفا لقوات الوفاق شرقي مصراتة

وليد عبد الله / الخليج 365

قصف طيران حربي تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، الأربعاء، مقرا لقوة حماية وتأمين سرت، التابعة لحكومة الوفاق، شرقي مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس).

وقال آمر (قائد) قوة حماية وتأمين سرت، النعاس عبدالله، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن طيران حفتر استهدف سيارتين تابعتين لقوة حماية وتأمين سرت بمنطقتي بوقرين ووادي جارف، شرقي مصراتة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن محاور القتال تشهد اليوم هدوءا حذرا باستثناء بعض المحاور التي تستخدم في المدفعية كمحور طريق المطار والزطارنة.

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وخلال الأيام الماضية، شهدت منطقة بئر علاق جنوبي طرابلس، معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات الوفاق بعدما حاولت قوات حفتر التقدم نحو منطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.

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