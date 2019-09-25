"الجهاد" تنفي صحة اعترافات فلسطيني حول دوره بأحداث مصر الأخيرة

غزة/الخليج 365-

نفت حركة الجهاد الإسلامي، صحة أقوال شاب فلسطيني، معتقل بمصر، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة.

وقالت الحركة في بيان، نشرته الأربعاء، على صفحتها على شبكة الإنترنت:" طالعنا تلفزيون (mbc مصر)، بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلاً قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري... وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة".

وذكرت الحركة، أن المعتقل ويدعى "أشرف سعد طافش"، هو أحد أعضائها، لكنها أضافت إنه "وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة".

وأضافت:" تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة (mbc مصر)، ليقول بأنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة".

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وقالت الحركة في بيانها:" نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر، لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة".

وأضافت:" لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت، هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني".

وطالبت المسؤولين المصريين باتخاذ "الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل".وعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مقاطع فيديو، لما قال إنه "اعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة".

وفي إحدى المقاطع، قال الشاب الفلسطيني، أشرف طافش، إنه "انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات وأنه جاء بتكليفات من المسئولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف، وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة"، مضيفا باللهجة المحلية:" عشان (كي) نبلغ الموقف ونعرف التطورات، عشان نقدر ندعم الثورة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.