مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق الأجواء السورية

أنقرة/ياشيم قره أصلان/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز "إف-16"، الأربعاء، فوق الأجواء السورية.
وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، إن "مقاتلتين من طراز إف – 16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلقتّا اليوم فوق أجواء شرق الفرات السورية بين الساعتين 10:00 و12:00 بتوقيت تركيا (07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار جهود عملية العزم الصلب".
والاثنين والثلاثاء أيضا، حلقت مقاتلات تركية من طراز إف-16 فوق الأجواء السورية، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب وزارة الدفاع.
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