محافظ حضرموت اليمنية يزور أبوظبي سرا

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قال مصدر حكومي يمني، الأربعاء، إن محافظ محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) اللواء فرج سالمين البحسني، بدأ زيارة غير معلنة الإثنين إلى الإمارات.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته للأناضول، أن الزيارة التي يقوم بها البحسني، تمت دون التنسيق مع الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي.

وتأتي زيارة محافظ حضرموت لأبوظبي بعد 5 أيام على إعلانه وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة.

وفسر المصدر الزيارة التي يقوم بها البحسني بأنها تأتي في إطار التنسيق مع أبوظبي لتفجير الأوضاع في محافظة حضرموت مع الحكومة الشرعية، عبر قوات المجلس الانتقالي الممولة إماراتيا، أسوة بما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين أغسطس/آب الماضي.

والسبت، أعلن البحسني، وقف تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

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وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك 4 قطاعات نفطية في حضرموت.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري سقطت محافظتي عدن وأبين في أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بدعم من طيران إماراتي الذي استهدف مواقع للجيش اليمني، ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتلى وجرحى، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، في وقت لاحق، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن.

بينما قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إنها "ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني"، واعتبرت محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش "مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.