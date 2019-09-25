مواجهات عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة "رام الله"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اندلعت مواجهات، الأربعاء، بين عشرات الفلسطينيين، وقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "بطن الهوى" برام الله، وحاصرت عمارة سكنية.

وأضاف الشهود إن مواجهات اندلعت بين شبان والقوة الإسرائيلية، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وأشار الشهود، إلى أن الجيش يواصل حتى الساعة محاصرة عمارة سكينة.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، داهمت قوة إسرائيلية بلدة بيرزيت شمالي رام الله، واعتقلت طالبا جامعيا قبل انسحابها.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية، لاعتقال فلسطينيين.

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