العراق.. مقتل مسلّحيْن من "داعش" في إحباط تسلّل بالموصل

نينوى / سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل مسلحيْن اثنين وإصابة آخريْن، في إحباط عملية تسلل لعناصر تنظيم "داعش" جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية (تتبع الدفاع)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "في عملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالاشتراك مع استخبارات لواء 75 (قيادة عمليات نينوى)، من إحباط عملية تسلل قامت بها عناصر داعش".

وأضاف البيان أن عملية التسلل تمت عبر نهر دجلة في قرية العبد شمال حمام العليل، على بعد 30 كم جنوب شرق مدينة الموصل.

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وأوضح أنه تم نصب كمين لهم وقتل اثنين منهم، فيما تم القبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحملة على متنه، دون توضيح.

ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.



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