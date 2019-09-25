روحاني مستاء من تحميل طهران مسؤولية هجوم "أرامكو"

طهران/ الخليج 365



أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن استيائه من البيان المشترك "الفرنسي-الألماني-البريطاني"، الذي حمّل طهران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو السعودية.



جاء ذلك، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية الأربعاء.



وأوضح البيان أن روحاني وجونسون، تناولا خلال اللقاء الاتفاق النووي وعددا من القضايا الاقليمية.



ووصف روحاني الاتهام الموجه إلى طهران بخصوص الهجمات على منشآت أرامكو السعودية، بـ"اتهامات لا أصل لها"، داعيا الدول الثلاثة إلى الالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي.



وتابع روحاني: "نعرب عن حزننا واستيائنا حيال البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهذا البيان لا فائدة له في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".



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والإثنين، حملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك لها، إيران مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، مطالبة طهران بالامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد في الخليج.



ودعت الدول الثلاث إيران لمناقشة برنامجيها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى المسائل الأمنية في المنطقة.



يشار أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.



وإثر ذلك اشترطت إيران على أوروبا تقديم دعم اقتصادي إضافي لها كي تحافظ على الاتفاق.



كما تشهد المنطقة توترا بين طهران من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة "آرامكو" السعودية.



وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة أي صلة لها بالهجمات وهددت بالرد في حال تم استهدافها عسكرياً.

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