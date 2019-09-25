مقتل 4 أشخاص بينهم عنصرين من "داعش" شرقي العراق

العراق/ حسين الأمير، علي محمد/ الخليج 365

قتل عنصر من الحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران، بهجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى العراقية، فيما قتل عنصرين من التنظيم ومدني بحادثين منفصلين شمالي محافظة ديالى.

وتصاعدت عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في شمالي محافظة ديالى، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين، الأمر الذي دفع مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء، للتصويت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وقال الحشد في بيان إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت مساء الثلاثاء، من صد هجوم لـ"داعش" على إحدى نقاط المرابطة غربي قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل أحد عناصر اللواء وإصابة اثنين آخرين.

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وعلى صعيد متصل، قال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، في تصريح للأناضول، إن مروحيات هجومية تابعة لوزارة الدفاع، قصفت موقعا يتحصن فيه عناصر من "داعش" في منطقة "قرة تبه" شمالي ديالى، مشيرًا أن "القصف خلف قتيلين من عناصر التنظيم".

وأوضح الشمري، أنه في حادث أمني آخر، قتل مدني بنيران مسلحين مجهولين أثناء تواجده قرب أرضه الزراعية في ناحية العبارة شرقي المحافظة، مشيرا أن "قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه".

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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