الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان للوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي "الهجري" قرب مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وشرعت بعملية هدم منزل مكون من طابقين، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.