الجيش الإسرائيلي يعتقل طالبا شمالي رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طالبا جامعيا، من بلدة بيرزيت شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت، واقتحمت منازل يسكنها طلبة، واعتقلت الطالب نظام امطير، واحتجزت عدد من الطلبة قبل أن تخلي سبيلهم.

وعادة ما ينظم طلبة جامعة بيرزيت مسيرات منددة بالاحتلال، وتضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، على نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي لاندلاع مواجهات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.